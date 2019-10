Als die Anleihenzinsen Mitte August weltweit auf neue Rekordtiefs gefallen waren, gingen viele Experten davon aus, dass die Renditen noch viel tiefer sinken dürften - weil von den Notenbanken noch mehrere Zinssenkungsrunden erwartet worden waren. Dennoch gehen die Renditen seither wieder nach oben - von einem absurd niedrigen Niveau aus.Vor gut zwei Monaten rentierten 10jährige Bundesanleihen mit minus 0,74%. Anleger zahlten also pro 1000 Euro Jahr für Jahr dem Finanzminister 7,40 Euro dafür, dass sie ihm Geld leihen "dürfen". In den anderen Ländern der Eurozone waren die Zinsen zwar nicht ganz so weit im Negativbereich, aber ebenfalls auf Rekordtief. Seither aber hat sich der Wind gedreht, 10jährige Bundesanleihen bringen heute "nur" noch minus 0,35%, für 30jährige Staatsanleihen gibt es sogar mit plus 0,19% wieder echte Zinsen. Wer vor zwei Monaten eine Bundesanleihe ...

