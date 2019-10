Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Nachdem am Wochenende bereits Äußerungen des US-Präsidenten sowie des chinesischen Vizepremiers im Hinblick auf Fortschritte in den Handelsgesprächen zwischen den USA und Festlandchina für Optimismus an den Finanzmärkten gesorgt haben, trug am Montag auch US-Chefwirtschaftsberater Larry Kudlow zur Stimmungsaufhellung bei, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...