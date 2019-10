Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Der Vorstand der co.don Aktiengesellschaft (ISIN DE000A1K0227/ WKN A1K022), Teltow (das "Unternehmen") hat am 21. Oktober 2019 mit Zustimmung des Aufsichtsrates eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre unter Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2019 beschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...