Wien (www.anleihencheck.de) - Russlands Notenbank senkte den Leitzins im September auf 7% und deutete eine weitere Zinssenkung in naher Zukunft an, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Sie habe ihre Wachstumsprognosen für 2019, 2020 und 2021 reduziert. Zugleich habe sich die Notenbank besorgt gezeigt über weiterhin vergleichsweise hohe Inflationserwartungen bei Unternehmen und Privathaushalten. Insgesamt wirke die russische Geldpolitik weiterhin recht restriktiv, vor allem im Vergleich zu den meisten anderen Staaten. Allzu große Erwartungen in Bezug auf Wachstumsankurbelung durch die Zinssenkungen sollte man nicht haben. ...

