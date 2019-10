Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen litten zum Wochenauftakt unter der positiven Stimmung an den Aktienmärkten, die wiederrum von der Hoffnung auf eine Verabschiedung der Brexit-Vereinbarung profitierten, so die Analysten der Nord LB.US-Anleihen hätten über alle Laufzeiten nachgegeben. Die steigenden Kurse an den Aktienmärkten hätten sich negativ ausgewirkt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...