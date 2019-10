FRANKFURT (Dow Jones)--Die beiden Stürme Dorian und Faxai werden der Hannover Rück dieses Jahr wohl keinen Strich durch die Rechnung machen. "Wir gehen bei Dorian von 4 Milliarden bis 8,5 Milliarden Euro Marktschaden aus", sagte der neue Vorstandschef Jean-Jacques Henchoz der Börsen-Zeitung. Faxai bewege sich in einer ähnlichen Größenordnung. "Wir verfügen über ein Budget für Großschäden von 875 Millionen Euro in diesem Geschäftsjahr, das aus heutiger Sicht ausreichend ist", so der Manager.

Ob der Konzern die Ergebnisprognose für 2019 anheben werde, sei derzeit noch unklar. "Wir müssen noch Zahlen abwarten", ergänzte Henchoz. "Es sind für das dritte Quartal Großschadenbelastungen zu berücksichtigen, die der Karibik-Hurrikan Dorian und der Taifun Faxai in Japan ausgelöst haben."

DJG/kla/smh

(END) Dow Jones Newswires

October 22, 2019 03:44 ET (07:44 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.