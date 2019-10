Teneriffa, Spanien (ots) - Im Sitz der Kanarenregierung wurde am Freitag, 18. Oktober der renommierte Preis "Premio Gorila 2018" an Steve Heapy, Geschäftsführer von Jet2.com und Jet2holidays verliehen. Der Preis wird in diesem Jahr bereits zum 16. Mal vergeben. Er honoriert Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt sowie Strategien und Aktivitäten zum Erhalt der Artenvielfalt und den nachhaltigen Umgang mit natürlichen Ressourcen.In diesem Jahr möchte der Loro Parque eine Geschäftspolitik würdigen, die sich am Kunden der Fluggesellschaft orientiert und ein starkes Engagement für umweltpolitische Nachhaltigkeit beinhaltet. Zudem wird Jet2 als erste Fluggesellschaft gewürdigt, die sich dafür einsetzt, den Gebrauch von Plastik an Bord zu reduzieren.Zur Preisverleihung im Festsaal der Kanarenregierung sind über 300 geladene Gäste erschienen. Darunter zahlreiche lokale, insuläre und regionale Vertreter, zivile, militärische und konsularische Repräsentanten sowie Privatpersonen.Wolfgang Kiessling, Präsident des Loro Parque, nutzte die Gelegenheit, um das Engagement von Heapy in Bezug auf Nachhaltigkeit hervorzuheben. Gerade angesichts der Tatsache, dass die Überbevölkerung der Erde, der Natur und ihren Bewohnern einen nachhaltigen Schaden zufügt.Deshalb hat die Loro Parque Fundación seit ihrem 25-jährigen Bestehen 21 Millionen Dollar in 180 Artenschutzprojekte auf der ganzen Welt investiert und dadurch 9 Papageienarten vor dem Aussterben bewahrt. Kiessling hob die wichtige Rolle der Zoos hervor, die wenn sie nicht schon existieren würden, erfunden werden müssten. In diesem Sinne besteht die Arbeit des Loro Parques darin, Tiere und Menschen einander näher zu bringen, damit der Mensch ihre Schönheit, ihren Charakter, ihren Geruch und das tierische Verhalten schätzen lernt ... sowie darin die Besucher aufzuklären und für die Wichtigkeit des Tierschutzes zu sensibilisieren.Steve Heapy betonte die tiefe Verbindung zu den Kanarischen Inseln, denen er versprach, "sie in guten und in schlechten Momenten" zu unterstützen. "Wir sind unseren Urlaubsdestinationen sehr treu und arbeiten zum Wohl beider Seiten auf gewinnbringende und nachhaltige Weise", ergänzte er.Zudem erklärte er das Engagement der Fluglinie im Kampf gegen den Plastikkonsum, die damit der gleichen Linie folgt, wie die Loro Parque Unternehmensgruppe. "Es war Christoph Kiessling, der mir vor vielen Jahren von der ungeheuren Menge Plastik in den Ozeanen erzählte", erklärte er und ging dann darauf ein, wie Jet2.com und Jet2holidays deshalb ihrerseits detaillierte Maßnahmen zum Schutz des Planten umsetzen.Über Steve Heapy und Jet2.com:Steve Heapy arbeitet seit 2009, als Geschäftsführer und Marketingdirektor für Jet2. Zuvor hatte er leitende Positionen bei anderen großen Unternehmen der Tourismusbranche inne, wie My Travel, Thomas Cook und Libra Holidays. Im Jahr 2013 wurde er zum CEO als Exekutiv-Direktor von Jet2.com und dem internen Reiseveranstalter Jet2holidays befördert.Seit seinem Eintritt bei Jet2.com hat sich die Zahl der Passagiere vervierfacht und die Zahl der Flüge hat sich verdreifacht, was die Airline zum Marktführer im Bereich der Billigfluglinien macht. Zudem wurde das Unternehmen mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, wie beispielsweise dem Bronzepreis "Bester Reiseveranstalter auf der iberischen Halbinsel und auf den Kanaren", der 2010 im Rahmen der British Travel Awards verliehen wurde.Pressekontakt:Natalya RomashkoPresse- und Öffentlichkeitarbeitdir.comunicacion@loroparque.comwww.loroparque.comAvda. LORO PARQUE38400 Puerto de la Cruz, Teneriffa, Spanien+34 922 373 841 - Ext.: 319Original-Content von: Loro Parque, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/127354/4410554