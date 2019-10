Das Analysehaus RBC hat die Einstufung für Reckitt Benckiser nach Zahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 5900 Pence belassen. Der Konsumgüterkonzern habe im dritten Quartal schwach abgeschnitten, schrieb Analyst James Edwardes Jones in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies falle aber angesichts des Chefwechsels weniger stark ins Gewicht als üblich. Worauf es nun wirklich ankomme sei eine Trendwende in der Profitabilität./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2019 / 02:30 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2019 / 02:34 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0009 2019-10-22/10:17

ISIN: GB00B24CGK77