DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA11C/18 DE000HLB3U98 24.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11C/15 DE000HLB2DP3 24.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11B/16 DE000HLB4AF6 24.10.2019 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA11C/18 DE000HLB3U98 24.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11C/15 DE000HLB2DP3 24.10.2019 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA11B/16 DE000HLB4AF6 24.10.2019 HZE/EOT