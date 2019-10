Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Banken des Euroraums haben ihre Standards bei der Kreditvergabe an Unternehmen im dritten Quartal 2019 entgegen ihren eigenen früheren Erwartungen etwas gelockert. Wie aus dem aktuellen Quartalsbericht zur Kreditvergabe der Europäischen Zentralbank (EZB) hervorgeht, lag das vor allem am Wettbewerb zwischen den Instituten. Zugleich nahm die Kreditnachfrage in allen Kategorien zu.

Nach Mitteilung der EZB überstieg der Prozentsatz der Banken mit lockereren Kreditstandards den Prozentsatz von Banken mit strafferen Standards um 2 Punkte. Die Institute selbst hatten in der Juli-Umfrage für das dritte Quartal unveränderte Standards prognostiziert. Im zweiten Quartal waren die Kreditstandards per Saldo um 5 Punkte gestrafft worden. Für das vierte Quartal werden weitgehend unveränderte Unternehmenskreditstandards erwartet.

Wichtigste Ursache der leichten Lockerung im dritten Quartal war laut EZB der Wettbewerb zwischen den Finanzinstituten, vor allem den Banken. In die Gegenrichtung wirkten eine gestiegene Risikowahrnehmung und die Konjunktureintrübung.

Die Anleihekäufe im Rahmen des EZB-Ankaufprogramms APP trugen nach Angaben der Banken in den vergangenen sechs Monaten zu einer besseren Liquiditätslage und günstigeren Refinanzierungsbedingungen bei, minderten aber die Profitabilität. Für die nächsten sechs Monate werden anhaltend positive Auswirkungen auf die Kreditbedingungen und auf Kreditvolumina erwartet, was allerdings nicht mehr für Unternehmenskredite gilt.

Der negative Einlagensatz bewirkte demnach höhere Kreditvolumina und niedrigere Kreditzinsen, minderte aber die Nettozinseinkommen.

Kreditstandards umfassen unter anderem Zinsen, Anforderungen an Sicherheiten, Kreditlaufzeiten und Tilgungsraten. Sie sind bankinterne Richtlinien dazu, welche Art von Krediten eine Bank wünschenswert findet, welche sektorspezifischen und geografischen Prioritäten zu beachten sind, welche Sicherheiten als akzeptabel gelten und welche Voraussetzungen (Bilanzsituation, Einkommenslage, Alter oder Beschäftigungsstatus) ein Kreditnehmer erfüllen muss.

October 22, 2019

