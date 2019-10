Von Pietro Lombardi

BARCELONA (Dow Jones)--Banco Santander verkauft ihre Aktivitäten für Privat- und Geschäftskunden in Puerto Rico an die FirstBank Puerto Rico für rund 1,1 Milliarden Dollar. Die Transaktion soll 5 bis 6 Basispunkte zur Kernkapitalquote beitragen und keinen wesentlichen Einfluss auf den Nettogewinn haben, teilte die spanische Bank mit. Das Geschäft, das 27 Bankfilialen und Aktiva in Höhe von 6,2 Milliarden Dollar umfasst, soll bis Mitte 2020 abgeschlossen sein.

October 22, 2019

