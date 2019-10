Der Übernahmekampf um Just Eat wird noch einmal spannend: Am Dienstag hat sich der Internet- und Unterhaltungskonzern Prosus (ehemals Naspers Group) in das Rennen um den britischen Essens-Lieferdienst eingeschaltet und bietet 710 Pence je Just-Eat-Aktie. Eigentlich wollte der niederländische Wettbewerber Takeaway.com Just Eat zu einem Preis von 731 Pence für jede Just-Eat-Aktie übernehmen.

Die Just-Eat-Aktien schnellten nach Bekanntgabe der Offerte von Prosus um zuletzt knapp 24 Prozent auf 728 Pence in die Höhe und erreichten das Niveau von Mitte September, und auch die Anleger von Takeaway.com zeigten sich erfreut: Die Anteilsscheine stiegen in Amsterdam um gut 5 Prozent. Im Aktionärskreis von Takeaway.com wird die Offerte für Just Eat kritisch gesehen und als teuer erachtet, zumal Just Eat zuletzt schwache Quartalszahlen veröffentlicht hatte.

Prosus ist derweil auch mit knapp 23 Prozent an Delivery Hero beteiligt, dessen Anteilsscheine im Kielwasser der Wettbewerber um zuletzt gut 4,6 Prozent anzogen. "Die Konsolidierung in der Branche geht weiter", sagte ein Händler. Die Papiere von Prosus schließlich bewegten sich in Amsterdam nur wenig und lagen knapp 1 Prozent im Plus./la/jha/

