Sabic, ein weltweit führendes Unternehmen der Chemieindustrie, hat ein neues Technology & Innovation Center für das Segment der Verschlusskappen und Deckel (Caps & Closures) in Geleen, Niederlande eröffnet. Am Standort des europäischen Technologiezentrums von Sabic auf dem Chemelot-Campus unterstreicht diese Investition das Engagement des Unternehmens im Bereich der Entwicklung neuer Materialien und Technologien für Verschlusskappen- und Deckelanwendungen. Die Eröffnung der neuen Einrichtung fand unter Leitung von Sergi Monros statt, Sabic Vice President of Performance Polymers & Industry Solutions, ...

