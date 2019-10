Die hochwertigen Steckverbinder- und Kontaktierungslösungen kommen unter anderem zum Einsatz in den Bereichen Automotive, Automatisierungs- und Robotertechnik, Halbleitertechnik, Mess- und Prüftechnik, Medizintechnik, Data Networking.

Die in Deutschland entwickelten Push-Pull Rundsteckverbinder der Produktfamilie Y-Circ P werden sowohl in Geräten der Mess- und Prüftechnik als auch in der Automatisierung eingesetzt. Alleinstellungsmerkmal dieser Serie ist das Spannzangen-Halbschalen-System. Da die Halbschalen identisch sind, vereinfacht sich die Montage. Assembliert bietet das System eine bessere Zugentlastung sowie die Kraftentkopplung der Spannzange zu den Halbschalen und dem Isolierkörper. Der sichere und zuverlässige Push-Pull-Verriegelungsmechanismus garantiert, dass der Steckverbinder beim Kontaktieren mit der Buchse automatisch verriegelt und durch Ziehen ...

