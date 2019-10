Die Aktie der Deutschen Bank hat in den vergangenen zwei Wochen um rund 12% an Wert gewonnen und befindet sich seit gestern wieder im langfristigen Aufwärtstrend (GD 200 verläuft aktuell bei 7,11 Euro). In der 1-Jahres-Betrachtung steht jedoch ein Kursverlust in Höhe von circa 24% auf der Anzeigetafel der Deutschen Bank.Die US-Investmentbank Bank of America (BofA) hat die Aktie...

