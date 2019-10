Unterföhring (ots) - "Mach uns stolz! 'The Voice of Germany'-Talent Claudia aus Cirebon bringt vier Coaches zu Standing Ovations"; "Das Mädchen aus Cirebon, das die deutschen 'The Voice'-Coaches in Erstaunen versetzte"; die "goldene Stimme" - in Indonesien feiern die Medien Claudia Emmanuela Santoso schon jetzt als großen Star. In ihrer Heimatstadt Cirebon finden TVOG-Public Viewings statt, lokale Influencer wollen Claudia zum Interview treffen und auch auf YouTube wurde ihre Blind Audition zum Megahit: Mit ihrer emotionalen Performance des Songs "Never Enough" (The Greatest Showman) hat die Musikstudentin allein auf der Videoplattform bis jetzt mehr als 19 Millionen Menschen begeistert (Stand: 22.10.2019). Die 18-jährige Sängerin ist überwältigt: "Die Reaktionen in meiner Heimat sind erstaunlich! Ich hätte niemals gedacht, dass mein Auftritt bei 'The Voice of Germany' dort so sehr gehypt wird! Natürlich freu' ich mich darüber und hoffentlich kann ich sie auch in der nächsten Runde überzeugen!"Am Donnerstag (24. Oktober) steigt Claudia in der letzten Runde derBattles in den Ring. Nach ihrer fulminanten Blind Audition hat sichCoach Alice Merton eine besondere Herausforderung für dieIndonesierin überlegt: "Claudia hat mich in ihrer Blind Audition zumWeinen gebracht. Deshalb dachte ich, braucht es mindestens zweiPersonen, die gegen sie antreten werden. Mit Felix und Emma hat sieauf jeden Fall Konkurrenz!" Werden die drei es mit ihrer Performancevon "Say Something" (A Great Big World) erneut schaffen, Alice Mertonmit ihren magischen Stimmen Tränen in die Augen zu zaubern undweltweite Begeisterung auszulösen?Bereits jetzt stehen die ersten 30 Minuten der vierten Ausgabe derBattles exklusiv auf Joyn zur Verfügung. Und auch alle weiterenFolgen sind in der App nach Ausstrahlung kostenlos abrufbar."The Voice of Germany" - donnerstags auf ProSieben und sonntags in SAT.1, jeweils um 20:15 Uhr deutscher Zeit bzw. freitags und montags um 1:15 Uhr indonesischer Zeit.Alle Talente und Paarungen der letzten Ausgabe der Battles sowiepassendes Bildmaterial finden Sie auf der Presseseitehttp://presse.prosieben.de/TVOG2019.Kostenfreies Videomaterial zu "The Voice of Germany": Auf glomex, demVideomarktplatz der ProSiebenSat.1-Gruppe, stehen kostenfrei alleHighlight-Videos zu "The Voice of Germany" und zu vielen weiterenShows zum Einbinden bereit. Hier können Sie sich bei glomex alsPublisher anmelden.Noch mehr TVOG:Die besten Talente gehen auch dieses Jahr wieder auf Tour. Ticketsund Infos zur "The Voice of Germany - live in Concert"-Tour gibt esauf www.thevoiceofgermany.de/tour.Zusätzlich gibt es während der Show alle Hintergrundinformationen zuTVOG im red button Portal von ProSieben - verfügbar auf jedem SmartTV.Bei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentFrank WolkenhauerTel. +49 [89] 9507-1158Frank.Wolkenhauer@ProSiebenSat1.comBildredaktion:Susi LindlbauerTel. +49 [30] 3198 - 80822Susi.Lindlbauer@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: The Voice of Germany, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/102110/4410660