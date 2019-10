174 Städte, Kommunen, Gemeinden und Zweckverbände der Gigabit Region Stuttgart können ab sofort professionelle Beratungsunterstützung für den Breitbandausbau in Anspruch nehmen. Möglich macht dies die jüngst geschlossene Rahmenvertragsvereinbarung mit dem Breitband-Experten tktVivax, der mit umfangreichen Services nicht nur die Beantragung von Fördermitteln erleichtert, sondern auch bei der Umsetzung unterstützend beiseite steht. Hierzu gehören die Beratung in allen Punkten des von Bund und Land finanzierten Förderprogramms ebenso wie die komplette Betreuung über alle Phasen der Ausschreibungs- und Vergabeverfahren hinweg. "Wir freuen uns sehr, dass sich die Gigabit Region Stuttgart entschlossen hat, ihren Mitgliedern unser Beratungs-Know-how zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise können sie die Prozesse von der Fördergeldbeantragung und -bewilligung bis hin zum praktischen Ausbau ihrer Breitband-Infrastruktur wesentlich beschleunigen und maßgeblich vorantreiben", so Dirk Fieml, Geschäftsführer der tktVivax GmbH. Welche Fördermittel gibt es? Was ist alles bei der Beantragung zu beachten? Was sind die notwendigen Inhalte der Ausschreibungen? Unterstützung bei der Beantwortung dieser und verwandter Fragen finden die in der Gigabit Region Stuttgart zusammengeschlossenen Kommunen und Gemeinden ab sofort bei der tktVivax. Der versierte Breitband- und 5G-Spezialist berät seit vielen Jahren kommunale Verwaltungen und Energieversorger erfolgreich in allen Belangen der digitalen Transformation und ist eine feste Größe bei Breitbandprojekten in Deutschland. "Fast die Hälfte der Mitglieder der Gigabit Region Stuttgart kennt tktVivax als verlässlichen Partner bereits aus vergangenen und aktuellen Projekten. Das war wohl ein weiterer Grund, der die Entscheidung für uns forciert hat", so Dirk Fieml. Die Gigabit Region Stuttgart GmbH ist eine gemeinsame Gesellschaft der Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH, der Landeshauptstadt Stuttgart und den fünf Landkreisen Böblingen, Esslingen, Göppingen, Ludwigsburg und Rems-Murr. Sie koordiniert den Glasfaserausbau in der Region Stuttgart, steuert das Kooperationsprogramm mit der Deutschen Telekom und fördert Smart-Region-Anwendungen. Die Region Stuttgart besteht aus 179 Städten und Gemeinden mit rund 2,8 Millionen Menschen und etwa 140.000 Unternehmensstandorten. Kontaktdaten: tktVivax GmbH - Dirk Fieml Kurfürstendamm 194 - 10707 Berlin Tel: +49 30 700 159 805 d.fieml@tkt-vivax.de www.tkt-vivax.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Uwe Pagel - Press'n'Relations GmbH Magirusstraße 33 - D-89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de www.press-n-relations.com Die tktVivax GmbH mit Sitz in Berlin und Niederlassungen in Stuttgart (Backnang), Köln und Potsdam, unterstützt ihre Kunden im Bereich zukunftsorientierter Telekommunikationstechnologien sowie mit Organisations-, Prozess- und Digitalisierungsberatung in der kommunalen Versorgungswirtschaft. Mit rund 50 Mitarbeitern deckt das Beratungsunternehmen ein breites Spektrum von der Analyse, Strategiefindung und Fördermittelberatung über die Neu- und Umgestaltung von Prozessen und Organisationen in allen Bereichen der Versorgungswirtschaft bis hin zur Planungs- und Umsetzungsbegleitung von Glasfaser- und 5G-Infrastrukturen an. Zielgruppe sind sowohl Stadtwerke als auch Kommunalverwaltungen. Dies ist eine Presseinformation der tktVivax GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

