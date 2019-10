Wenn der Name BlackRock in Bezug auf ein DAX-Unternehmen fällt, dann horchen viele auf. Zurecht, denn so besitzt der Vermögensverwalter-Gigant aus New York in seinem Investment-Portfolio viele deutsche Werte. In 28 der 30 DAX-Werte, so auch bei der Daimler AG (WKN: 710000), waren die Amerikaner zum Jahresende 2018 investiert - bei vielen sogar der größte Aktionär.

Laut offizieller Stimmrechtsinformationen baut BlackRock nun seine Beteiligung an dem Stuttgarter Premium-Autokonzern kontinuierlich aus. Der Anteil an Daimler-Stammaktien stieg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...