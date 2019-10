Die Wirecard AG (WKN: 747206) will verlorenes Vertrauen durch eine Sonderprüfung zurück gewinnen (wir berichteten) - das reicht aber nicht, meint die Rechtsanwaltskanzlei Schirp & Partner aus Berlin. Nach Ansicht der auf Bank- und Kapitalmarktrecht spezialisierten Kanzlei gebe es "zu viele unbeantwortete Fragen" und der Wirecard-Konzern sei daran gescheitert, zufriedenstellend auf die erhobenen Fragen zu antworten, so die Kanzlei in einem Statement von Montagabend.

So wirft die Kanzlei Wirecard vor, auf die Anschuldigungen "eher lahm geantwortet" zu haben. Zudem fehle es an Detailtiefe in Bezug auf einzelne Vorwürfe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...