Boeing-Calls mit 71%-Chance bei Kurserholung auf 350$

Laut einer im Commerzbank Newsletter für Selbstentscheider "ideas daily" veröffentlichten Analyse könnte sich bei der Boeing-Aktie (ISIN: US0970231058) nun eine Erholung abzeichnen. Hier ein Auszug aus der Analyse:

"Die Aktie des Flugzeugherstellers Boeing weist einen intakten langfristigen Haussetrend auf. Der Anteilsschein hatte zuletzt Anfang März ein Rekordhoch bei 446,01 USD markiert und befindet sich seither im Korrekturmodus. Nach einer im August gestarteten Erholung vom Verlaufstief bei 319,55 USD, die die Notierung bis zum September auf 391,00 USD beförderte, orientierte sich der Wert zuletzt wieder südwärts. Am vergangenen Freitag rutschte er dynamisch unter die gleitenden Durchschnittslinien der vergangenen 200 und 50 Tage und formte eine lange bearishe Kerze. Mit dem gestrigen Tief bei 324,40 USD erreichte er bereits erneut die Unterstützungszone bei 319,55-325,33 USD und konnte sich bis zum Handelsschluss hiervon ausgehend erholen. Eine Stabilisierung oder auch deutlichere Erholungsbewegung wäre daher aus Sicht der kommenden Handelstage nicht überraschend. Potenzielle Erholungsziele lassen sich bei 344,00 USD und 363,23-369,46 USD ausmachen. Solange die letztgenannte Zone nicht nachhaltig überwunden wird, ist jedoch ein erneuter Rutsch in Richtung der aktuellen Unterstützung zu erwarten. Die signifikante Verletzung des aktuellen Supports würde schließlich die langfristig kritische Marke von 292,47 USD in den Fokus rücken. Deren Unterschreitung würde eine aus dem ganz langfristigen Chartbild ersichtliche bearishe Umkehrformation komplettieren."

Kann sich die Boeing-Aktie in den nächsten Wochen zumindest wieder auf 350 USD erholen, dann wird sich ein Investment in Long-Hebelprodukte lohnen.

Call-Optionsscheine mit Basispreis 330 USD

Der BNP-Call-Optionsschein auf die Boeing-Aktie mit Basispreis bei 330 USD, BV 0,1, ISIN: DE000PZ5XC20, wurde bei der Kursindikation von 332,67 USD und dem Euro/USD-Wechselkurs von 1,113 USD mit 1,63 - 1,67 Euro gehandelt.

Erholt sich die Boeing-Aktie in spätestens einem Monat auf 350 USD nach dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 2,26 Euro (+35 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 316,83 USD

Der Commerzbank-Open End Turbo-Call auf die Boeing-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 316,83 USD, BV 0,01, ISIN: DE000CJ8PSP7, wurde beim Aktienkurs von 332,67 USD mit 0,15 - 0,17 Euro taxiert.

Bei einem Kursanstieg der Boeing-Aktie auf 350 USD wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - unter der Voraussetzung, dass der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,29 Euro (+71 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Boeing-Aktien oder von Hebelprodukten auf Boeing-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de