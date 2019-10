Linz (www.anleihencheck.de) - Die australische Notenbank hat bereits im Juni und im Juli den Leitzins um 25 Punkte auf aktuell +0,75% gesenkt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die RBA (Reserve Bank of Australia) sei in Alarmbereitschaft. Durch die engen Handelsbeziehungen mit dem asiatischen Raum sei auch Australien von den Handelsstreitigkeiten betroffen. Die Wachstumsprognosen würden nach unten angepasst. Für 2019 liege die Wachstumsprognose bei 1,90%. Für 2020 lägen die Schätzungen noch bei 2,00%. Der Gouverneur der RBA Philip Lowe habe bereits im August deutlich gemacht, dass mit weiteren Zinssenkungen zu rechnen sei. Wir erwarten für 2019 ein Leitzinsniveau von 0,50%, so die Oberbank. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...