Wien (www.anleihencheck.de) - Indiens Wachstum schwächt sich weiter kräftig ab, so die Experten von Raiffeisen Capital Management in ihrem aktuellen "emreport".Die Notenbank habe Anfang Oktober zum fünften Mal in acht Monaten die Leitzinsen gesenkt und ihre Wachstumsprognose für das laufende Fiskaljahr von 6,9% auf 6,1% reduziert. Einige Analysten sähen sogar einen Wert unter 6% als wahrscheinlich an. Die indische Regierung habe im September überraschend eine deutliche Steuersenkung für Unternehmen von ca. 35% auf rund 25% verkündet, um der Konjunkturabschwächung entgegenzuwirken. Gewisse Effekte werde dies sicherlich haben (erste Analysen sprächen von 0,2% bis 0,3% mehr Wirtschaftswachstum). Diese würden sich jedoch zum einen erst zeitverzögert einstellen. ...

