Berlin (ots) - Mehr Auswahl bei den Zahlungsmöglichkeiten bietet Kunden größeren Komfort und optimiert Realisierungsquote weiter- Apple Pay weitere neue Bezahloption PAIR Finance, führender Anbieter von KI-basiertem Inkasso und Forderungsmanagement, gibt heute die exklusive Partnerschaft mit Clevertronic, dem Spezialisten für Re-Commerce im Bereich Consumer Electronics bekannt. Damit baut das Unternehmen seine Zahlungsoptionen weiter aus. Private Kunden können ab sofort offene Rechnungen mit dem Verkauf von gebrauchten Elektronik-Artikeln begleichen: Clevertronic ist spezialisiert auf den An- und Verkauf von neuen und gebrauchten Handys, Tablets und Smartwatches. Gleichzeitig startet Apple Pay als neue Zahlungsmöglichkeit auf der Plattform."Die Integration von Clevertronic und Apple Pay als Zahlungsmethoden sind ein weiterer wichtiger Schritt, um unseren privaten Kunden mehr Auswahl bei den Zahlungsmöglichkeiten zu bieten. Wir möchten ein Erlebnis schaffen, das auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten ist", erklärt Stephan Stricker, Gründer und CEO von PAIR Finance die Hintergründe der Kooperation. "Die Partnerschaft mit Clevertronic optimiert unsere Ziele einer höheren Realisierungsquote sowie Kundenbindung weiter. Forderungen werden wesentlich schneller beglichen und in den Wirtschaftskreislauf zurückgeführt."Die Stiftung Warentest hat Clevertronic zum Testsieger unter den Kauf- und Verkaufsplattformen für gebrauchte Handys gekürt. Dr. Dominik Verhülsdonk, CEO von Clevertronic: "Wir freuen uns sehr darüber, Zahlungspartner von PAIR Finance zu sein. Mit Clevertronic kann man gebrauchte Dinge nebenbei einfach und sicher zu Geld machen. Der kundenorientierte Ansatz von PAIR Finance passt sehr gut zu unserer Mission, ein nachhaltiges und lukratives Angebot für viele Menschen zu schaffen. Daher unterstützen wir das innovative Konzept von PAIR Finance außerordentlich gerne."Kunden, die von PAIR Finance digital kontaktiert werden, erhalten per SMS, Whatsapp oder E-Mail einen Link, der zu einer individuellen Bezahlseite führt. Dort kann der Kunde ab sofort zwischen bis zu neun Zahlungsarten wählen: Apple Pay, Kreditkarte, Klarna, Barzahlen, Clevertronic, manuelle Überweisung, SEPA, Zahlpause, Ratenzahlung.Bildmaterial zur redaktionellen Verwendung finden Sie unter: http://bit.ly/35x7521Über PAIR FinancePAIR Finance ist das führende KI-basierte Unternehmen im Bereich Inkasso und Forderungsmanagement. Durch digitale Kommunikationswege und Verhaltensanalytik realisiert der PAIR Finance die offenen Forderungen säumiger Kunden effizienter und kundenorientierter. Das Unternehmen wurde Anfang 2016 in Berlin gegründet und bietet seinen Service für mehr als 250 Geschäftskunden unterschiedlichster Branchen in Deutschland, Österreich und der Schweiz an. Das stark wachsende Team besteht derzeit aus 70 Mitarbeitern und wird von Gründer und CEO Stephan Stricker geführt. www.pairfinance.comPressekontakt:PAIR Finance GmbHDenise SchoenherrHardenbergstr. 3210623 BerlinM: +49 179 9101120E: media@pairfinance.comOriginal-Content von: PAIR Finance GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/137381/4410726