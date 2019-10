Metzler hat Software AG nach Zahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 26 auf 35 Euro angehoben. Das starke dritte Quartal mache Lust auf mehr, schrieb Analyst Holger Schmidt in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Geschäft mit Cloudsoftware und Maschinenvernetzung (IoT) sei der einzige Schwachpunkt gewesen und zeuge von der Schwankungsanfälligkeit in der Anlaufphase./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2019 / 10:40 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2019 / 10:40 / CET

ISIN DE000A2GS401

