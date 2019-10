Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Wirecard auf "Buy" mit einem Kursziel von 190 Euro belassen. Die geplante Sonderprüfung der Geschäftsbücher sei ein positiver Schritt, um verlorenes Anlegervertrauen zurückzugewinnen, schrieb Analyst Antonin Baudry in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies müsse allerdings von einer höheren Transparenz hinsichtlich der Geldflüsse des Zahlungsabwicklers flankiert werden./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2019 / 20:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0015 2019-10-22/11:55

ISIN: DE0007472060