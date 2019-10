IRW-PRESS: Calibre Mining Corp.: Calibre Mining Corp. präsentiert sich auf der Edelmetallmesse in München am 8. und 9. November 2019

Sehr geehrte Aktionäre und Interessenten,

wir möchten Sie herzlich dazu einladen, uns auf der Edelmetallmesse am 8. und 9. November 2019 in München an unserem Stand mit der Nummer 42 zu besuchen, um Sie über die aktuellen Entwicklungen bei Calibre Mining Corp. (WKN: A2N8JP; ISIN: CA13000C2058) zu informieren.

Mit der Übernahme der zwei B2 Gold Minen in Nicaragua stellt sich Calibre Mining ganz neu auf und kann sich mit einer Jahresproduktion von 150.000 bis 160.000 Unzen Gold in der Riege der Junior Goldproduzenten etablieren. Die Übernahme konnten wir noch vor dem großen Goldpreisanstieg abschließen, sodass wir gespannt sind, wie sich der Aktienkurs nach der Wiederaufnahme des Wertpapierhandels entwickeln wird. Ich freue mich schon, Ihnen unsere Wachstumsstrategie auf der Edelmetallmesse in München präsentieren zu können, so Ryan King, VP Corporate Development und IR von Calibre Mining Corp.

Edelmetallmesse München am 8. und 9. November 2019

Münchner MVG Museum

Ständlerstraße 20

81549 München

Über die Edelmetallmesse:

Die Edelmetallmesse wurde 2005 von den Gründern der Website www.goldseiten.de, eines der größten deutschen Mining-Portale, gegründet. Die Konferenz ist mit fast 6.000 Besuchern die größte und bedeutendste Messe in Europa im Rohstoffbereich.

Weitere Infos unter www.edelmetallmesse.com

Über Calibre Mining:

Calibre ist ein in Kanada ansässiges Explorations- und Bergbauunternehmen, das nach erstklassigen Edelmetall-Lagerstätten im hochproduktiven Mining Triangle im Nordosten Nicaraguas sucht, wo die Produktion in der Vergangenheit bei über sieben Millionen Unzen Gold lag. Calibre verfügt über ein großes Landpaket innerhalb des Mining Triangle und die zu 100% im Besitz des Unternehmens befindlichen Projekte haben aufgrund der jüngsten Entdeckungserfolge hohe Priorität. Calibre konnte auch einen strategischen Mix an Partnern (IAMGOLD und Santa Rita Mining), die in spezifische Explorationskonzessionen investieren, sowie B2Gold und Centerra Gold als Hauptaktionäre mit jeweils 12% bzw. 4,5%, für sich gewinnen.

