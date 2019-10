Bonn (ots) - Klar ist, dass nichts klar ist: Der Krimi um den Brexit geht weiter. In London streitet das Parlament mit Premier Boris Johnson. Mehrheiten sind nicht sicher und alle Beteiligten beharren auf ihren Interessen. In Regierungskreisen spricht man bereits von der "Woche der Hölle". Weiter aufgeschobene Verhandlungen, Neuwahlen oder gar ein ganz neues Referendum: fast alles scheint noch denkbar.Boris Johnson steht derweil im Ringen um den EU-Ausstieg nicht besser da als seine Amtsvorgängerin Theresa May. Wird er der zweite britische Premier, der an der Mammutaufgabe Brexit scheitert? Oder gelingt ihm die Einigung in letzter Minute?Alexander Kähler diskutiert mit:- Michael Bröcker, Chefredakteur Media Pioneer- Vendeline von Bredow, The Economist- Marc Page, Politikberater, Tory-Mitglied- Ralph Sina, Studioleiter WDR/NDR Brüsselhttp://ots.de/4fANjx Pressekontakt:phoenix-KommunikationPressestelleTelefon: 0228 / 9584 192Fax: 0228 / 9584 198presse@phoenix.depresse.phoenix.deOriginal-Content von: PHOENIX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6511/4410793