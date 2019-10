Köln (ots) - Mehr Manpower für das Deutschland-Geschäft von Banijay: Ab sofort wird das Management Board der Banijay Deutschland durch Knut Kremling und Michael Laegel verstärkt. Unter der Führung von CEO Marcus Wolter wird Knut Kremling als COO in das Board der Gruppe berufen, Michael Laegel wird als CFO zum gruppenverantwortlichen Finanzchef.Die deutsche Banijay Familie besteht aktuell aus drei Produktionsfirmen: Brainpool, ebenfalls geführt von Marcus Wolter, Banijay Productions mit Geschäftsführer Arno Schneppenheim und seit Mitte dieses Jahres auch die Good Times unter der Leitung von Sylvia Fahrenkrog-Petersen.Knut Kremlings Nachfolge in der Herstellungsleitung der Banijay Productions tritt Nathalie Roden an, die von Endemol Shine an die Aachener Straße wechselt. Michael Laegel wird seine Position als kaufmännischer Leiter bei Brainpool neben seinen neuen Tätigkeiten in der Gruppe behalten. Marcus Wolter: "Mit einer modernen Mischung aus kreativer Freiheit und Unternehmergeist wollen wir die Gruppe weiter zur ersten Adresse für Künstler, Produzenten und beste Unterhaltung ausbauen. Mit Michael Laegel und Knut Kremling habe ich dazu zwei exzellente und erfahrene Kollegen an meiner Seite."Knut Kremling: "Ich bin stolz darauf, seit Start der Banijay Productions in Deutschland ein Teil der Banijay Familie zu sein. Das Wachstum der gesamten Gruppe jetzt zusammen mit Marcus Wolter und Michael Laegel voranzutreiben, ist ein toller Job, den ich sehr gerne antrete."Arno Schneppenheim: "Mein herzlicher Dank geht an Knut, der die Banijay Productions vom ersten Tag an mit mir aufgebaut hat. Ich schätze es sehr, dass er als COO der Deutschland Gruppe auch weiterhin an unserer Seite bleiben wird. Mit Nathalie Roden haben wir zudem eine neue Herstellungsleiterin der Banijay Productions gewonnen, die diese Position ebenfalls auf absolutem Top-Level besetzt."Knut Kremling (41) ist seit 2009 als Herstellungsleiter aktiv, zuletzt bei Endemol Shine, Florida TV und Banijay Productions Germany.Michael Laegel (46) ist seit 2005 kaufmännischer Leiter bei Brainpool und verantwortete davor das Konzerncontrolling bei der VIVA Media AG. Nathalie Roden (41) hat seit 1999 bei MMC und Endemol Shine umfangreiche Produktionserfahrung gesammelt. Seit 2018 war sie stellvertretende Herstellungsleiterin bei Endemol Shine.Pressekontakt:Katja PlümIm Auftrag von Banijay Germany0221-6509-3010kpluem@brainpool.deOriginal-Content von: BRAINPOOL TV GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16574/4410788