Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Gamesa auf "Underweight" mit einem Kursziel von 12 Euro belassen. Der Kauf von Teilen des insolventen Windanlagenbauers Senvion sei zwar ein Schritt in die richtige Richtung und verringere den Abstand zum Marktführer Vestas, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings ändere dies nichts an den Kernproblemen des deutsch-spanischen Unternehmens. So bleibe es zum Beispiel dabei, dass höhere Investitionen erforderlich seien, um dem Marktanteilsverlust im Geschäft mit Windenergie auf hoher See entgegenzuwirken./la/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2019 / 20:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2019 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0019 2019-10-22/12:01

ISIN: ES0143416115