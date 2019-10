Gütersloh (ots) - Die Beratung Munich Strategy hat im Auftrag der WirtschaftsWoche bereits zum sechsten Mal die Innovationskraft von 3.500 mittelständischen Unternehmen analysiert.Die Großbäckerei Mestemacher belegt Platz 12 der 100 innovativsten deutschen Mittelständler. Das 1871 gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Gütersloh feiert 2021 seinen 150. Geburtstag. Mestemacher ist spezialisiert auf die Herstellung von ungeöffnet langhaltbaren Vollkornbroten, Westfälischen Pumpernickel-Broten, Proteinbroten sowie internationalen Brotspezialitäten.Zur Berechnung des Innovations-Scores durch die Berater von Munich Strategy im Auftrag der WirtschaftsWoche wurden zum Beispiel Innovationskraft, Pionierleistungen, Umsatzentwicklung und Forschung und Entwicklung bewertet. Quelle: WirtschaftsWoche, Ausgabe 44, 18. Oktober 2019, Seiten 64 - 68.Herr Dr. Sebastian Theopold - Gründer von Munich Strategy - zitiert über das Unternehmen "Mestemacher zeigt: In der Nische zu agieren ist für ein innovatives Unternehmen keine Einschränkung - ganz im Gegenteil: Wer diese konsequent besetzt und kreativ bespielt, ist in der Food-Branche oft am erfolgreichsten. Mestemacher hat Pumpernickel und Vollkornbrot ins 21. Jahrhundert geholt, greift mit viel Ideenreichtum Food-Trends wie Gesundheit auf und verpackt und vermarktet diese modern und zielgruppengerecht."Zum Beispiel ist Mestemacher die erste Großbäckerei, die verkündet hat, das mehrfarbige NUTRI-SCORE-Logo auf seinen Produkten einzuführen. Ende 2020 soll der Einführungsprozess abgeschlossen sein."Wir sind in Deutschland tatsächlich mit Danone, Iglo und Bofrost eines der vier Unternehmen, das sich früh zu dieser Nährwertkennzeichnung bekannt und sich an die Umsetzung gemacht hat. Ich bin von der Nützlichkeit überzeugt, auch mit Blick auf Kinder, die bekanntlich mit einprägsamen Farbkonzepten lernen. Nutri-Score ist so gesehen kinderleicht zu verstehen und sensibilisiert schon junge Kunden für eine gesundheitsbewusste Ernährung.", hebt Prof. Dr. Ulrike Detmers hervor.Avantgardist ist Mestemacher auch seit 2000 für die Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Gesellschaft sowie die Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie.ÜBER DIE MESTEMACHER-GRUPPE- TRADITION UND INNOVATION SEIT 1871 - Die Mestemacher-Gruppe ist ein traditionsbewusstes Familienunternehmen mit einem bewusst nach vorne gerichtetem Blick. Die Unternehmens-Gruppe hat sich auf pasteurisierte Brotprodukte mit einer natürlichen langen Genussfrische in ungeöffnetem Zustand spezialisiert. Die klassischen deutschen Vollkornbrote und Pumpernickel werden in über 80 Länder der Erde exportiert. In dieser Marktnische ist Mestemacher Weltmarktführer. In der Tochtergesellschaft Aerzener Brot und Kuchen GmbH hat sich die Mestemacher-Gruppe spezialisiert auf tiefgekühlte Kuchenschnitten nach Konditorenart, Knäckebrote und Knäckesnacks aus bestem Vollkornmehl gebacken und mit feinen Zutaten veredelt. Eigentümer-familien der Mestemacher-Gruppe sind Albert und Prof. Dr. Ulrike Detmers sowie Fritz und Helma Detmers. Die geschäftsführenden Eigentümer Albert, Ulrike und Fritz betreiben aus Überzeugung die Förderung der Gleichstellung von Frau und Mann.Mestemacher ist mit seinen sozialen Projekten weltweit der einzige Hersteller von Brot- und Backwaren, dessen Unternehmenskultur und -ethik durch die Integration von Brot, Kunst und Gleichstellung geprägt ist. Das soziale Engagement der Gruppe verstärkt im Schulterschluss mit einem modernen Markenauftritt und hochwertigen Produkten die positive Wahrnehmung bei Kunden, Geschäftspartnern und Mitarbeitern.www.mestemacher.dePressekontakt:Mestemacher GmbHProf. Dr. Ulrike DetmersGesellschafterinMitglied GeschäftsführungSprecherin Mestemacher-GruppeRessortleitung Marketing Management, Social Marketing, Public AffairsTel.: +49-5241-8709-68E-Mail: ulrike.detmers@mestemacher.deOriginal-Content von: Mestemacher GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51886/4410798