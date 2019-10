Beim Abbau von Bürokratie hat Deutschland aus Sicht eines Beratergremiums der Bundesregierung noch viel zu tun. "Wir sind noch lange nicht da, wo wir eigentlich hin wollen", sagte der Vorsitzende des Nationalen Normenkontrollrats, Johannes Ludewig, am Dienstag in Berlin. Er übergab im Kanzleramt den Jahresbericht 2019 des Rats an Kanzlerin Angela Merkel (CDU).

Merkel sagte, viele Firmen und Bürger fühlen sich von Bürokratie belastet. Sie verwies auf geplante Entlastungen, welche die Bundesregierung plane. Merkel sieht allerdings noch großen Aufholbedarf Deutschlands vor allem bei der digitalen Verwaltung.

Spitzenverbände der Wirtschaft forderten mehr Tempo beim Abbau von Bürokratie. Die Bilanz der Bundesregierung sei bisher ernüchternd, kritisierte etwa der Zentralverband des Deutschen Handwerks./hoe/DP/mis

AXC0141 2019-10-22/12:11