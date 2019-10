Optimierung von Quality of Experience (QoE) und Quality of Service (QoS) mit echter Transparenz hinsichtlich des Datenverkehrs verschlüsselter OTT-Videoinhalte

Empirix Inc., ein weltweit führender Anbieter von Assurance-Lösungen für Sprach- und Datenkommunikations-, Mobilitäts-, IoT- und Multimedia-Services, gab heute die Markteinführung einer neuen Assurance-Lösung für den Datenverkehr verschlüsselter OTT-Videoinhalte bekannt.

Die neue Lösung von Empirix vereinfacht den Workflow und gestattet eine gründlichere, schnellere Fehlersuche und Ursachenanalyse bei OTT-Video-Problemen über Standorte, Geräte und Netzwerke hinweg, auch in Content Delivery Networks (CDN).

Teil des neuen OTT-Videopakets ist das Berichtstool Diagnostix Operational Reports (DOR), das standortunabhängige Transparenz in Bezug auf den Datenverkehr von verschlüsselten Videoinhalten bietet. Zu diesem Zweck werden vordefinierte, ohne Konfigurationsaufwand nutzbare Berichte eingesetzt, bei denen videobasierte QoS-Parameter korreliert werden. Sie liefern einen unmittelbaren Nutzen, ohne dass kundenspezifischer Entwicklungsaufwand erforderlich ist.

Da die Nutzung von OTT-Videoinhalten sich in erheblichem Maß auf die Servicequalität auswirkt, müssen CSPs in der Lage sein, videobezogene Leistungsprobleme zu erkennen und zu beheben. Verschlüsselte Inhalte und mangelnde Transparenz in Content Delivery Networks (CDN) von Drittanbietern erschweren es den CSPs jedoch, etwaige Probleme zu erkennen und zu beheben. Auch eine intelligente Planung der Netzwerkkapazitäten und die Messung der Performance und des Nutzungsgrads von Geräten und Netzwerkvideos werden dadurch erschwert.

"Die Kunden verlangen bei stark nachgefragten Videodiensten erstklassige Leistung, bleiben dabei aber dennoch kostenbewusst. Daher ist es wichtig, dass die Service-Provider über die nötigen Tools verfügen, um die Video-Performance zu optimieren, einen maximalen Nutzwert ihrer Infrastrukturinvestitionen zu erzielen und die Kundenzufriedenheit zu steigern", so Franco Messori, Chief Strategy Officer von Empirix. "Da wir einzelne Netzwerkschichten überwachen und in der Lage sind, den Datenverkehr von Control Plane und User Plane (CUPS) zu entkoppeln, können unsere Mikroservices und die 5G-Architektur einen Transparenzgrad bieten, den die Konkurrenz nicht leisten kann."

Die Diagnostix Operational Reports (DOR) für die Assurance verschlüsselter OTT-Videoinhalte unterstützen Service Provider dabei, in diesem schwierigen Marktumfeld relevant und wettbewerbsfähig zu bleiben.

Diagnostix und Diagnostix Operational Reports (DOR) sind ab sofort weltweit erhältlich. Kontaktieren Sie Empirix, um weitere Informationen zu erhalten.

Über Empirix

Empirix ist führender Anbieter in der Visualisierung der Leistung von End-to-End-Netzwerken mit der einzigartigen Fähigkeit, Kundenverhalten je nach Anwendung in Echtzeit zu analysieren. Das Unternehmen unterstützt Serviceprovider, Mobilfunkanbieter und Unternehmen bei der Optimierung der Geschäftsprozesse zur Einsparung von Betriebskosten, Maximierung der Kundenbindung und Steigerung des Umsatzes. Durch Überwachung, Analyse und Business-Intelligence hilft Empirix Unternehmen weltweit, den Wert ihrer Investitionen in Technologie in vollem Umfang auszuschöpfen.

