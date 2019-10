Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In dieser Ausgabe geht es um Wirecard, Infineon, McDonald's, Tesla, Varta, Ballard Power und SolarEdge. Wirecard wehrt sich nach Kräften gegen die neuen Anschuldigungen der Financial Times und lässt seine Bücher jetzt extern prüfen. Die Aktie profitiert davon nur kurzfristig. Der Vertrauensverlust ist offenbar doch enorm. Wie geht es weiter mit der Lieblingsaktie deutscher Privatanleger? Darüber hinaus geht es in der neuen Ausgabe von Maydorns Meinung um die Kurschancen bei Infineon bis zum Jahresende, die "Dauerbrenner-Aktie" McDonald's, die anstehenden Quartalszahlen von Tesla, das Kurspotenzial von Varta und Ballard Power und um die beste Solar-Aktie der Welt: SolarEdge. Maydorns Meinung gibt es auch als täglichen Newsletter. Wenn Sie auch von Montag bis Donnerstag über spannende Börsenthemen und aussichtsreiche Aktien auf dem Laufenden bleiben wollen, tragen Sie sich einfach auf http://www.maydorns-meinung.de in den Verteiler ein.