Gartner-Bericht unterstreicht: "Beim Sicherheits- und Risikomanagement müssen die für Betrugsprävention verantwortlichen Führungskräfte eine Reihe von Verfahren kombinieren, um Anwendungsfälle der Identitätsprüfung in den Grenzen organisatorischer Risikotoleranz zu halten."

Jumio, der führende KI-gestützte Dienstleister für Identitätsprüfung, wurde im am 30. September 2019 erschienenen neuesten Gartner "Market Guide for Identity Proofing and Corroboration"1 zum zweiten Mal in Folge als "Representative Vendor" ausgezeichnet.

Jumio erhielt gemeinsam mit mehreren anderen im Bereich der Identitätsprüfung und Bestätigung tätigen Anbietern erneut die Auszeichnung als "Representative Vendor". Dem Bericht zufolge wurden die "Representative Vendors" anhand eines oder beider der folgenden Kriterien ausgewählt: "hohe Nachfrage von Gartner-Kunden nach diesem Anbieter in den Bereichen Identitätsprüfung und -bestätigung oder der Anbieter bietet einzigartige und innovative Funktionen und/oder zukunftsorientierte Produktstrategien in diesen Bereichen an."

Ein wesentliches Ergebnis des Market Guide-Berichts lautet: "Die hartnäckige Bedrohung durch Verstöße gegen personenbezogene Daten sowie Benutzernamen und Passwörter besteht weiterhin fort. Angesichts dieses Trends und neuartiger Angriffsvektoren wie synthetischem Identitätsbetrug müssen Unternehmen Methoden zur kontinuierlichen, risikobasierten Bewertung jeder vorgelegten Identität einführen, die sowohl bei der erstmaligen Aufnahme einer Beziehung als auch bei jeder nachfolgenden Interaktion wirksam sind."

"Sich zur verlässlichen Identitätsetablierung und -validierung weiterhin allein auf statische Daten, öffentliche Register oder Kreditauskunftsdaten zu stützen ist nicht mehr einfach nur unvernünftig, es ist inzwischen schlechthin fahrlässig. Außerdem geht jedes Versäumnis, in die Erfassung und Bewertung negativer und positiver Signale zu investieren, automatisch zu Lasten der Sicherheit des Kunden, was in einer Welt, die reibungslose und sichere Interaktionen mit Unternehmen und Organisationen erfordert, immer inakzeptabler wird."

"Leider ist wissensbasierte Authentifizierung noch immer ein integralen Bestandteil vieler Remote-Identitätsprüfungs- und Authentifizierungsprozesse", erklärte Robert Prigge, President von Jumio. "Gartner empfiehlt hingegen, in Zukunft von der Verwendung wissensbasierter Identitätsprüfungslösungen, die beispielsweise auf der Beantwortung persönlicher Sicherheitsfragen oder der Angabe leicht zu merkender Passwörter beruhen, abzusehen. Moderne Unternehmen verwenden bereits heute anstelle der wissensbasierten Abfrage wesentlich tragfähigere und sicherere Alternativen mit biometrischer Identitätsprüfung und Benutzerauthentifizierung."

Ein weiteres wichtiges Ergebnis des Berichts lautet: "Noch immer bestehen zu starke Überschneidungen zwischen den Anwendungsfällen Authentifizierung, Identitätsprüfung und Betrugserkennung, wodurch eine unklare Situation bei internen Verantwortlichkeiten und Anbieterfähigkeiten hervorgerufen wird. Zudem beobachten wir eine zunehmende Tendenz dazu, Identitätsprüfung und Betrugserkennung mit orthodoxen, kennwortbasierten Methoden zu kombinieren, die in herkömmlicher Weise eingesetzt werden, um tief verwurzelte Gewohnheiten von Bestandskunden nicht in Frage zu stellen. Aus diesem Grund empfiehlt Gartner, in Zukunft von der Verwendung wissensbasierter Identitätsprüfungslösungen, die beispielsweise auf der Beantwortung persönlicher Sicherheitsfragen oder der Angabe leicht zu merkender Passwörter beruhen, abzusehen. Das Konzept von Daten mit hoher Wiedererkennung und geringer Verfügbarkeit hat sich durch das Aufkommen der Social Media und der daraus resultierenden Fülle von illegal zugänglich gemachten Daten überlebt."

Jumio ermöglicht es modernen Unternehmen, ein und dieselbe Biometrie eine 3D-Gesichtskarte für den ersten Identitätsnachweis und die darauffolgende kontinuierliche Benutzerauthentifizierung zu nutzen. Diese Art von biometrischem Identitätsnachweis bietet eine zukunftsfähige Alternative zu wissensbasierten Verifikations- und Authentifizierungsmethoden. Moderne Unternehmen müssen in der Lage sein, Betrugssignale zu erkennen, um die echte Identität eines Kunden zuverlässig zu verifizieren eine Signalerkennung, die nicht nur bei Neukunden (Legacy-Identitätsprüfung von Anwendungsfällen), sondern auch bei Bestandskunden verwendet werden kann. Durch die Verwendung der gleichen biometrischen Daten bei der Erstauthentifizierung und allen weiteren Authentifizierungen können Unternehmen effiziente Verifizierungssysteme realisieren, um die digitalen Identitäten von Online-Benutzern zuverlässig zu überprüfen.

Ein kostenloses vollständiges Exemplar des Gartner "Market Guide for Identity Proofing and Corroboration 2019" können Sie herunterladen, indem sie hier klicken.

Über Jumio

"When identity matters, trust Jumio." Jumios Ziel ist es, ein sicheres Internet zu schaffen, indem es die Ökosysteme von Unternehmen mit modernsten Online-Identitätsprüfungs- und Authentifizierungsdiensten schützt, die schnell und präzise die Online- und Real-World-Identitäten von Menschen miteinander verknüpfen. Die von Jumio entwickelten End-to-End-Lösungen zur Identitätsprüfung schützen vor Betrug, sorgen für Datensicherheit und schaffen schneller zufriedene, wiederkehrende Kunden.

Mithilfe fortschrittlichster Technologien wie Augmented Intelligence, KI, Biometrie, maschinellem Lernen, zertifizierter 3D-Lebendigkeitserkennung und Human Review unterstützt Jumio Unternehmen dabei, die Einhaltung von Vorschriften wie KYC, AML und DSGVO sicherzustellen und die digitale Identität ihrer Kunden definitiv zu ermitteln. Jumio hat zurzeit bereits mehr als 200 Millionen Identitäten aus über 200 Ländern und Regionen in Echtzeit-Web- und Mobil-Transaktionen verifiziert. Die Lösungen von Jumio werden von führenden Unternehmen aus den Bereichen Finanzdienstleistungen, Sharing Economy, Digitalwährungen, Einzelhandel, Reisebranche und Online-Gaming genutzt. Jumio, mit Firmensitz in Palo Alto, Kalifornien, ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit Niederlassungen in Nordamerika, Lateinamerika, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum und wurde mit zahlreichen Innovationspreisen ausgezeichnet. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.jumio.com.

