marktEINBLICKE um 12: DAX im Plus - Vonovia trotzt Mietpreisbremse

Das Brexit-Drama geht in die nächste Runde. So berät das Unterhaus im Verlauf des Tages in zweiter Lesung über das Gesetz zur Ratifizierung des Brexit-Vertrags. Am Donnerstag will die britische Regierung abschließend über einen EU-Austritt abstimmen. Trotz der anhaltenden Unsicherheit kann der DAX leicht zulegen. Damit könnte es hier in Kürze neue Kurshochs geben.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,2% 12.778 MDAX +0,1% 26.261 TecDAX +0,0% 2.837 SDAX +0,2% 11.440 Euro Stoxx 50 -0,2% 3.595

Die Topwerte im DAX sind SAP (WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600), Vonovia (WKN: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1) und Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Trotz der neuen Mietpreisbremse in Berlin präsentiert sich Vonovia weiterhin stark an der Börse. Die Aktie steht kurz davor, ein neues 5-Monats-Hoch zu markieren. Im Fokus steht auch die Aktie der Software AG (WKN: A2GS40 / ISIN: DE000A2GS401), die um über 10 Prozent zulegen kann. Die jüngsten Geschäftszahlen wurden von Anlegern mit Begeisterung aufgenommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...