Bochum (ots) - Ransomware, Phishing, Banking-Trojaner: Cyberkriminelle arbeiten ständig daran, Schadprogramme zu entwickeln, die von Sicherheitslösungen nicht erkannt werden. Um für umfassenden Schutz gegen Cyberangriffe zu sorgen, setzt das deutsche Cyber Defense Unternehmen G DATA auf BEAST. Die neue Technologie erkennt Malware anhand des schädlichen Verhaltens und stoppt diese umgehend. BEAST ist ab sofort in allen Windows-Produkten enthalten. Zum Start des neuen Apple Betriebssystems Catalina bringt G DATA außerdem eine rundum erneuerte Antivirus Mac-Version auf den Markt. Die neuen G DATA Sicherheitslösungen schützen Privatanwender beim Surfen, Online-Shopping sowie -Banking im Internet bestens ab und sind ab sofort im Fachhandel und im Web-Shop erhältlich."Online-Kriminelle setzen auf immer neue Strategien, um die Computer ihrer Opfer anzugreifen. Um mit dem zunehmenden Tempo der Hacker einen Schritt voraus zu sein, setzen wir auf progressive Technologien. Die neueste Entwicklung für die Abwehr von Schadprogrammen ist BEAST. Die Technologie erkennt schädliche Prozesse auf Basis einer verhaltensbasierten Erkennung und stoppt diese umgehend", sagt Tim Berghoff, G DATA Security Evangelist.BEAST schützt vor neuer und bisher unbekannter Schadsoftware. Anders als herkömmliche Verhaltensanalysen zeichnet die G DATA Technologie das gesamte Systemverhalten in einem Graphen auf und liefert damit eine ganzheitliche Betrachtung. So erkennt BEAST bösartige Vorgänge treffsicher und kann sie sofort stoppen. Basis der Technologie ist eine selbstentwickelte, leichtgewichtige Graphdatenbank, die lokal auf dem Rechner der Kunden läuft. BEAST kommt gänzlich ohne Nachfragen an die Nutzer aus.Neu: G DATA Multi Device SecurityEgal, ob Windows-PC, Mac, Android-Smartphone oder Tablet - mit der neuen G DATA Multi Device Security sichern Kunden alle mit einer Lizenz. Nach Wunsch können die preisgekrönten Sicherheitslösungen Internet Security, Total Security, Antivirus Mac, Mobile Internet Security Android und Mobile Internet Security iOS miteinander kombiniert werden - inklusive aktueller Virensignatur- und Software-Updates. Die Multi-Device-Lizenz kann im persönlichen "My G DATA"-Bereich jederzeit erweitert sowie einzelne Komponenten auf andere Geräte übertragen werden.Neu: G DATA Antivirus Mac rundum erneuert für CatalinaDas rundum erneuerte G DATA Antivirus Mac sichert zuverlässig vor Malware, Trojanern und Phishing und ist kompatibel mit dem neuen macOS-Betriebssystem Catalina. Der Einsatz einer Sicherheitslösung für Mac schützt nicht nur den eigenen Apple-Rechner, sondern erkennt auch Schädlinge für Windows-Systeme.Die G DATA Sicherheitslösungen Antivirus Windows, Antivirus Mac, Mobile Internet Security Android und Mobile Internet Security iOS gibt es auch weiterhin als Einzellösungen zu kaufen.G DATA Garantie: Meine Daten bleiben in DeutschlandAls deutscher Cyber Defense-Anbieter tritt G DATA für höchste Sicherheitsstandards ein und garantiert seinen Kunden, dass alle Daten ausschließlich in Deutschland verbleiben und vor dem Zugriff Dritter geschützt sind. Darüber hinaus enthalten die G DATA Sicherheitslösungen keine Hintertüren für Geheimdienste oder andere Behörden - für einen umfassenden und effektiven Schutz vor Online-Bedrohungen.Key-Features der G DATA Generation 2020- Schutz vor Erpressertrojanern und schnelllebigen Malwarefamilienwie Emotet- BEAST: Innovativer verhaltensbasierter Schutz vorZero-Day-Malware- DeepRay: Schnelle Malware-Erkennung dank Machine Learning- Stündliche Virensignaturen-Updates für maximalen Schutz- Volle PC-Leistung bei höchster Sicherheit- Vielfach ausgezeichneter Schutz vor Viren und anderenSchädlingen- BankGuard für sicheres Online-Banking und -Shopping- Exploit-Schutz verhindert die Ausnutzung vonSoftware-Sicherheitslücken in Programmen oder im Betriebssystem- Starke Firewall gegen Hacker-Angriffe (G DATA Internet Securityund Total Security)- AntiSpam filtert unerwünschte Werbemails- Phishing-Schutz durch E-Mail-Prüfung- Automatische Datensicherung auf lokalen oder externenDatenträgern (G DATA Total Security)- Passwortmanager für sichere Zugangsdaten (G DATA Total Security)- Kostenfreie deutsche Hotline 24h/365 Tage SystemvoraussetzungenPC mit Windows 10/8.x/7 mit mindestens 2 GB RAM (32 und 64 Bit)macOS 10.12 und neuer, 2 GB RAMAndroid 4.1 und höheriOS 11 und höher Pressekontakt:G DATA CyberDefense AGKathrin Beckert-PlewkaPR-ManagerinPhone: +49 (0) 234 - 9762 507Vera HaakeSprecherin Event- und StandortkommunikationPhone: +49 (0) 234 - 9762 376Hauke GierowPressesprecherPhone: +49 (0) 234 - 9762 665Stefan KarpensteinPR-ManagerPhone: +49 (0) 234 - 9762 517E-Mail: presse@gdata.deInternet: www.gdata.deG DATA CyberDefense AG, G DATA Campus,Königsallee 178,44799 Bochum, DeutschlandOriginal-Content von: G DATA CyberDefense AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65324/4410851