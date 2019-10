Analyse: Im aktuellen Mittelstandsanleihen-Barometer zur 7,75%-Anleihe der Saxony Minerals & Exploration - SME AG (WKN A2YN7A) vergeben die Analysten der KFM Deutsche Mittelstand AG 3,5 von 5 möglichen Sternen ein.

Zur Begründung der Analysten: "Deutschland ist ein großer Verbraucher von Wolfram. Die Revitalisierung der Vorkommen im traditionellen Erzabbaugebiet Erzgebirge ist somit von großer strategischer Bedeutung für die Versorgungssicherheit in Deutschland. Zudem kann im Bergwerk in Pöhla auf eine bestehende nutzbare Infrastruktur, ein ausgeprägtes Stollensystem und auf Erkundungsergebnisse aus engmaschigen Bohrungen der SDAG Wismut zurückgegriffen werden, deren Gegenwert nach heutigen Kosten im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich liegen würde. SME hat seit 2016 signifikant in die bestehende Bergbauinfrastruktur investiert, insbesondere in einen ersten Schacht sowie in eine Pilotaufbereitungsanlage, über die seit Sommer 2019 erste Roherze verarbeitet werden."

In Verbindung mit der Rendite von 7,75% p.a. sei die SME AG-Anleihe "durchschnittlich attraktiv mit positivem Ausblick", so die KFM-Analysten.

SME-Anleihe 2019/25

ANLEIHE CHECK: Die aktuell emittierte nicht nachrangige und unbesicherte Anleihe der Saxony Minerals & Exploration - SME AG mit einem Emissionsvolumen von bis zu 30 Mio. Euro und einer Stückelung von 1.000 Euro ist mit einem Zinskupon von 7,75% p.a. (Zinstermin jährlich am 01.11.) ausgestattet und hat eine Laufzeit vom 01.11.2019 bis zum 01.05.2025. Die Anleihe soll ...

Den vollständigen Artikel lesen ...