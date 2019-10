Intern teilt Netflix die Zuschauer einzelner Formate in drei Kategorien ein. Diese Daten teilt der Anbieter auch mit den jeweiligen Film- und Serienmachern. Gegenüber der Öffentlichkeit hält sich Netflix zumeist bedeckt, was die Abrufzahlen einzelner Serien- und Filmformate angeht. In einer Erklärung an das britische Parlament hat der US-amerikanische Streaming-Anbieter jetzt aber immerhin erklärt, in welcher Form die Macher dieser Serien und Filme über die jeweiligen Zuschauerzahlen informiert werden. Netflix unterscheidet 3 Zuschauergruppen Laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...