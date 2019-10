Bonn (www.anleihencheck.de) - Ungeachtet der anhaltenden Hängepartie bei der Verabschiedung des Brexit-Vertrags durch das britische Parlament zeigen sich die Marktakteure gestern erneut zuversichtlicher, dass es nicht zu einem No-Deal-Brexit kommen wird, so die Analysten von Postbank Research.Ebenso sei neuer Optimismus aufgekeimt, dass die USA und China ihren Handelsstreit zumindest teilweise beilegen könnten und dass möglicherweise sogar für Dezember durch die USA vorgesehene Zollanhebungen ausgesetzt würden. Die durch diese Entwicklungen sinkende Risikoaversion habe die Attraktivität als sicher geltender Staatsanleihen reduziert. In der Folge sei die Rendite zehnjähriger US-Treasuries am Montag bis zum europäischen Handelsschluss um 4 Basispunkte auf 1,79% gestiegen. Entsprechende Bundesanleihen hätten mit -0,35% ebenfalls um 4 Basispunkte höher als am Vortag rentiert. (22.10.2019/alc/a/a) ...

