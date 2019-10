IRW-PRESS: TerraX Minerals Inc.: TerraX ernennt Gerald Panneton zum Executive Chairman und vollzieht Übernahme der Gold Matter Corporation

Vancouver, BC (22. Oktober 2019) TerraX Minerals Inc. (TSXV: TXR; Frankfurt: TXO; OTC Pink: TRXXF) ("TerraX" oder das "Unternehmen" - https://www.youtube.com/watch?v=GmZpC44kBXY=15s -) freut sich bekannt zu geben, dass sie die Übernahme (die "Übernahme") der Gold Matter Corporation ("Gold Matter"), wie bereits am 30. September 2019 angekündigt, abgeschlossen hat. Zum Abschluss ernannte das Unternehmen Gerald Panneton, Gründer von Detour Gold, zum Executive Chairman des Unternehmens und Louis Dionne, ebenfalls früher bei Detour Gold, zum Director. Joseph Campbell, ehemaliger Executive Chairman, bleibt weiterhin Direktor des Unternehmens und fungiert als Chief Operating Officer.

Gleichzeitig mit dem Abschluss der Akquisition hat Herr Panneton 1.000.000.000 Stammaktien des Unternehmens zu einem Preis von 0,36 US-Dollar pro Aktie gezeichnet, um dem Unternehmen einen Erlös von 360.000 US-Dollar zu verschaffen. Diese Aktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.

Gerald Panneton erklärte: "Das Goldprojekt Yellowknife City stellt eine sehr einzigartige Gelegenheit dar. Ich bin genauso begeistert wie vor 13 Jahren bei der Akquisition von Detour Lake. Wir freuen uns darauf, die Bohrungen so schnell wie möglich auf unseren beiden besten Zielen, Sam Otto und Crestaurum, wieder aufzunehmen. Wir arbeiten derzeit an einer 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung, die von einer unabhängigen Gruppe erstellt wurde und voraussichtlich im vierten Quartal 2019 geliefert wird. Unser Ziel ist es, Wert für unsere Aktionäre zu schaffen, und wir freuen uns darauf, dies bei dieser großartigen Gelegenheit zu tun.

Als Gegenleistung für den Erwerb hat das Unternehmen 5 Millionen Stammaktien des Unternehmens an die Aktionäre von Gold Matter ausgegeben. Die ehemaligen Aktionäre von Gold Matter haben sich darauf geeinigt, die an sie ausgegebenen TerraX-Aktien vier Monate lang bis zum 21. Februar 2020 zu halten, wobei Gerald Panneton, der Gründer von Gold Matter, einem weiteren acht Monate dauernden Halten (für insgesamt 12 Monate) zustimmt, das am 21. Oktober 2020 endet.

Durch die Akquisition hält das Unternehmen nun eine 100%ige ungeteilte Beteiligung am Mulligan-Projekt in der Provinz New Brunswick, das aus 12 Abbauclaims mit 413 Einheiten und einer Fläche von 8.200 Hektar besteht, die einer Nettoschmelzgebühr von 2% für die Produktion unterliegen. Das Highlight dieses Grundstücks sind noch nicht gebohrte Goldfunde an der Oberfläche mit 5,67 g/t Au über 16 Meter. Eine IP-Untersuchung wurde erst kürzlich abgeschlossen, und das Unternehmen plant, das Projekt im nächsten Sommer zu testen.

Nach der kürzlichen Aufnahme von Gerald Panneton als Executive Chairman für TerraX hat Joe Campbell die Rolle des Chief Operating Officer übernommen. In dieser Funktion wird Joe für die Kontinuität der Explorationsprogramme des Unternehmens im Rahmen des Yellowknife City Gold-Projekts sorgen und sein erfolgreiches Engagement für alle lokalen Interessengruppen fortsetzen.

Über das Yellowknife City Goldprojekt

Das Yellowknife City Gold ("YCG") Projekt umfasst 783 Quadratkilometer zusammenhängendes Land unmittelbar nördlich, südlich und östlich der City of Yellowknife in den Northwest Territories. Durch eine Reihe von Akquisitionen kontrolliert TerraX eines der sechs großen High-Grade-Goldlager in Kanada. Das YCG-Projekt liegt 10 km von der Stadt Yellowknife entfernt und ist in der Nähe der lebenswichtigen Infrastruktur, einschließlich Ganzjahresstraßen, Flugverkehr, Dienstleistern, Wasserkraftwerken und Handwerkern.

Das YCG-Projekt liegt auf dem produktiven Yellowknife Greenstone Gürtel, der 70 km Streichlänge entlang des mineralisierten Hauptbruchs im Yellowknife Goldbezirk abdeckt, einschließlich der südlichen und nördlichen Erweiterungen des Schersystems, in dem sich die hochwertigen Con- und Giant Goldminen befanden. Das Projektgebiet enthält mehrere Scheren, die die anerkannten Wirte für Goldlagerstätten im Goldbezirk Yellowknife sind, mit unzähligen Goldvorkommen und jüngsten hochwertigen Bohrergebnissen, die das Potenzial des Projekts als erstklassiges Goldgebiet aufzeigen.

Weitere Informationen zum YCG-Projekt finden Sie auf unserer Website unter www.terraxminerals.com

Im Namen des Verwaltungsrates

"DAVID SUDA"

David Suda

Präsident und CEO

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an uns:

Samuel Vella

Leiter Unternehmenskommunikation

Telefon: 604-689-1749

Gebührenfrei: 1-855-737-2684

svella@terraxminerals.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG - Jochen Staiger

info@resource-capital.ch - www.resource-capital.ch

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen, die bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den derzeitigen Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren - einschließlich der Verfügbarkeit von Mitteln, der Ergebnisse der Finanzierungsbemühungen, des Abschlusses der Due Diligence-Prüfung und der Ergebnisse der Explorationsaktivitäten -, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind in den Dokumenten des Unternehmens offengelegt, die von Zeit zu Zeit auf SEDAR eingereicht werden (siehe www.sedar.com). Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über das Potenzial des YCG-Projekts als Goldbezirk von Weltrang und die erwartete Lieferung einer 43-101-konformen Mineralressourcenschätzung. Die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht zu sehr auf diese zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung gelten. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben, sei es aufgrund neuer Informationen, Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49182

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=49182&tr=1

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:

http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA88103 X1087

Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.

Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

ISIN CA88103X1087

AXC0159 2019-10-22/13:25