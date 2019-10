Nachdem Hörmann Industries Ende Mai mit seiner dritten Anleihe-Auflage 2019/24 über bis zu 50 Mio. EUR an den KMU-Bondmarkt raste, war bereits klar, dass die 4,5%-Vorgängeremission 2016/21 hierfür weichen und somit vorzeitig gekündigt wird. Heute erfolgte dann die Kündigungserklärung. Die Rückzahlung der 30 Mio. EUR schweren Altanleihe folgt danach am 21. November. Heute außerdem in den News: VST ...

