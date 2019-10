Die beiden Unternehmen arbeiteten bereits in der Vergangenheit in den Bereichen Vertrieb, Service und Produktion der intelligenten Lagerlösung zusammen. Durch das Joint Venture werden die Technologien und Ressourcen beider Parteien zusammengeführt, um gemeinsam die intelligenten Lagerlösung in einem stark wachsenden Markt weiter voranzutreiben.

Ziel dieses Joint Ventures ist die beschleunigte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...