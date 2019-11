Wenige Tage nachdem das Joint Venture Spotlight Automotive von BMW und Great Wall in China die behördliche Genehmigung für eine gemeinsame Fabrik erhalten hat, hat BMW nun den offiziellen Spatenstich für das Werk in Zhangjiagang in der Provinz Jiangsu vermeldet. Mit rund 3.000 Mitarbeitern wird das Werk nach der Anlaufphase im Jahr 2022 über eine Standardkapazität von bis zu 160.000 Fahrzeugen pro ...

Den vollständigen Artikel lesen ...