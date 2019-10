Erfurt (ots) - Am Wochenende vor Halloween machen zwei beliebte Hexen gemeinsame Sache: Bibi Blocksberg und eine lausige Hexe, Mildred Hoppelt, hexen sich durchs Angebot von KiKA und ZDF. Vom 25. bis 27. Oktober heißt es beim gemeinsamen Programmschwerpunkt: " Auf die Besen, hex und los!". "Bibi & Tina"-Fans dürfen sich auf alle vier Realfilme und neue "Bibi Blocksberg"-Zeichentrick-Abenteuer vom ZDF freuen.Mit Einbruch der Dunkelheit starten die KiKA-Zuschauer*innen am Freitagabend um 19:25 Uhr bei LOLLYWOOD mit "Bibi & Tina - Der Film" in das Hexenwochenende. "Voll verhext!" werden sie dann am Samstag um 10:30 Uhr in dem zweiten Teil der erfolgreichen Realfilmreihe rund um die beiden Freundinnen. Erstmals zeigt KiKA auch die Fortsetzungen "Mädchen gegen Jungs" am Samstag um 13:55 Uhr und "Tohuwabohu total" am Sonntag um 13:10 Uhr.Ergänzt wird das Angebot bei KiKA und im ZDF am Samstag und Sonntag mit Premieren von "Bibi Blocksberg" und ausgewählten Folgen der Serie "Bibi und Tina". Im ZDF werden im Vormittagsprogramm auch die Donaldson/Scheffler-Verfilmung "Für Hund und Katz ist auch noch Platz" sowie thematisch passende Folgen von "Löwenzahn" und "Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood" (alle ZDF) gezeigt.Auf kika.de, zdftivi.de und im "KiKA-Player" finden sich zudem viele zusätzliche Online-Angebote. Alle vier Spielfilme können bereits ab Freitag in der Mediathek-App "KiKA-Player" angeschaut werden. Ausgewählte Folgen von "Eine lausige Hexe", "Bibi Blocksberg" und "Bibi und Tina" sind in den jeweiligen Mediatheken abrufbar. Auf kika.de gibt es begleitend ein Hexenquiz, Ideen zum Selbermachen und Buchtipps zum Thema.Weitere Informationen und Fotos sind in der KiKA-Presselounge unter www.kika-presse.de abrufbar.Die Sendedaten im ÜberblickFreitag, 25. Oktober 201919:25 Uhr bei KiKA Bibi & Tina - Der Film (Spielfilm, Deutschland2014) Samstag, 26. Oktober 20196:00 Uhr im ZDF: Bibi Blocksberg - Das große Besenrennen6:50 Uhr im ZDF: Bibi Blocksberg - Kreuzfahrt mit Oma Grete7:15 Uhr im ZDF: Eine lausige Hexe - Der Wunschstern7:40 Uhr im ZDF: Eine lausige Hexe - Die neue Kunstlehrerin8:05 Uhr im ZDF: Bibi Blocksberg - Klitzeklein gehext (Premiere)8:30 Uhr im ZDF: Robin Hood - Schlitzohr von Sherwood (Hexerei)8:50 Uhr im ZDF: Bibi Blocksberg - Ein Schultag voller Sensationen(Premiere)9:15 Uhr im ZDF: Bibi Blocksberg - Ausflug mit Hindernissen(Premiere)9:40 Uhr im ZDF: Bibi und Tina - Der Schatz der Schimmelreiter10:05 Uhr im ZDF: Bibi und Tina - Trubel in der Wolfsschlucht10:30 Uhr bei KiKA: Bibi & Tina - Voll verhext! (Spielfilm,Deutschland 2014)12:00 Uhr bei KiKA: Bibi Blocksberg - Das Diamantendiadem (Premiere)12:25 Uhr bei KiKA: Bibi Blocksberg - Der neue Nachbar (Premiere)12:50 Uhr bei KiKA: Bibi Blocksberg - Überraschung für Mania(Premiere)13:15 Uhr bei KiKA: Bibi Blocksberg - Weihnachten bei FamilieBlocksberg (Premiere)13:50 Uhr bei KiKA: Bibi & Tina - Mädchen gegen Jungs (Premiere)(Spielfilm, Deutschland 2017)15:30 Uhr bei KiKA: Bibi Blocksberg - Oma Grete sorgt für Wirbel15:55 Uhr bei KiKA: Bibi Blocksberg - Die Klassenreise16:20 Uhr bei KiKA: Bibi Blocksberg - Eine wilde Kanufahrt16:45 Uhr bei KiKA: Bibi Blocksberg - Das siebte Hexbuch Sonntag, 27. Oktober 20196:25 Uhr im ZDF: Für Hund und Katz ist auch noch Platz (Spielfilm,Großbritannien 2013)6:55 Uhr im ZDF: Bibi und Tina - Das Westernturnier7:20 Uhr im ZDF: Bibi und Tina - Felix, der Filmstar7:45 Uhr im ZDF: Bibi Blocksberg - Papi als Clown8:10 Uhr im ZDF: Bibi Blocksberg - Die Jagd nach dem Goldhexstein(Premiere)8:35 Uhr im ZDF: Löwenzahn (Zauberei - Der geheimnisvolle Magier)13:10 Uhr bei KiKA: Bibi & Tina - Tohuwabohu total (Premiere)(Spielfilm, Deutschland 2017)14:55 Uhr bei KiKA: Bibi und Tina - Abenteuer in der Burgruine15:20 Uhr bei KiKA: Bibi und Tina - Sabrina wird entführt15:45 Uhr bei KiKA: Bibi und Tina - Das Schlossfest16:10 Uhr bei KiKA: Bibi und Tina - Die Schmuggelpferde Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4410990