Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Papiere von RWE auf der "Conviction Buy List" belassen und ein Kursziel von 34 Euro angegeben. Das Braunkohlegeschäft sei der Hauptgrund für den Bewertungsabschlag gegenüber anderen Unternehmen mit Schwerpunkt Erneuerbare Energie, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Eine Auslagerung könnte den Impuls für eine Neubewertung geben. Der Experte erinnerte an das Beispiel der RAG-Stiftung im Steinkohlebereich./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2019 / 21:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE0007037129