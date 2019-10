CAMBRIDGE, Mass. und BERLIN, Oct. 22, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- ZAGENO, eine führende Enterprise-Marktplatz-Lösung, die E-Commerce mit Life Science verbindet, gab heute die Ernennung von Paul Goetz zum Chief Revenue Officer des Unternehmens bekannt. In dieser Funktion wird Herr Goetz für den Vertrieb und das Marketing von ZAGENO verantwortlich sein, mit Schwerpunkt auf die Kundenausrichtung auf Wissenschaftler, Einkäufer und deren Lieferanten.



Herr Goetz ist darauf spezialisiert, Umsatz-fokussierte Teams aufzubauen und High-Tech Unternehmen zu skalieren. Bei Brightcove, einer Videohosting-Plattform und Online-Videoplayer-Lösung, leitete er Vertriebs- und Marketingaktivitäten, die zu einem Börsengang führten. Das Ergebnis seiner Führung bei Upserve, einem Entwickler von Restaurantmanagement-Software, mündete in einem strategischen Unternehmensverkauf. Zu Beginn seiner Karriere war Goetz fast 20 Jahre lang in Vertriebs- und Marketingfunktionen bei EMC in den USA und in den EMEA-Märkten tätig. Während dieser Zeit hatte er Umsatzverantwortung von bis zu 1 Milliarde USD.

"Paul ist einer der erfolgreichsten B2B-Vertriebsmanager im Nordosten der USA mit einer nachgewiesenen Fähigkeit, kleine bis hin zu Megadeals über 100 Millionen US-Dollar erfolgreich abzuschließen", sagte Florian Wegener, Mitbegründer und CEO von ZAGENO. "Als erfahrener Manager hat Paul maßgeblich zum Erfolg der von ihm geleiteten Marken beigetragen. Sein ausgeprägtes Verständnis der Marktdynamik passt hervorragend zu den analytischen Fähigkeiten unserer Kunden und Partner. "

"Ich freue mich und fühle mich geehrt, zum ZAGENO-Team zu gehören", sagte Paul Goetz, Chief Revenue Officer bei ZAGENO. Ich freue mich darauf, Life-Science-Lieferanten mit Kunden in Kontakt zu bringen und die Zeit für die Bestellung von Laborbedarf zu verkürzen, damit mehr Zeit für die Forschung aufgewendet werden kann. "

ZAGENO wurde 2019 mit dem Enabling Technology Leadership Award von Frost & Sullivan für nordamerikanische eCommerce-Lösungen ausgezeichnet. Weitere Informationen finden Sie auf der ZAGENO-Newsseite unter https://blog.zageno.com/news.

Über ZAGENO

ZAGENO hat es sich zur Aufgabe gemacht, wissenschaftliche Innovationen zu beschleunigen, indem Einkaufsprozesse von Laborbedarf mit seiner preisgekrönten, einzigartigen E-Commerce-Plattform effizienter gemacht werden. Mit über 10 Millionen verfügbaren Produkten ermöglicht ZAGENO das bequeme, effiziente und zuverlässige Online Einkaufen von Forschungsmaterial. Die Kundenerfahrung von ZAGENO umfasst den Scientific Score, ein neutrales Produktbewertungssystem zur Unterstützung von Kaufentscheidungen. ZAGENO ist auf Desktops, Tablets und Mobilgeräten verfügbar und erleichtert Laborbedarf-Einkäufe wie nie zuvor. Es ist ein idealer Vertriebskanal für Lieferanten und Partner. ZAGENO wurde 2015 gegründet und unterhält Büros in Cambridge, Massachusetts und Berlin. Besuchen Sie ZAGENO im Internet unter zageno.de. Folgen Sie ZAGENO in den sozialen Medien auf LinkedIn, Twitter, Instagramund Facebook.

Für mehr Informationen:

Greg Vitarelli

greg@zageno.com

+1 617 455 9627