Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Danone nach Zahlen zum dritten Quartal von 90 auf 84 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das organische Wachstum des Nahrungsmittelkonzerns habe die Erwartungen verfehlt, geht aus einer am Dienstag vorliegenden Studie des Instituts hervor. Immerhin hätten sich die Erlöse organisch besser entwickelt als im Vorquartal./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0066 2019-10-22/14:08

ISIN: FR0000120644