Boston (www.anleihencheck.de) - In diesem Jahr hat eine Reihe geopolitischer Schocks die Stimmung der Unternehmen in einer bereits fortgeschrittenen Expansion gebremst, so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem aktuellen "SPDR Strategie Espresso".Durch eine fast flächendeckende Einführung einer einfacheren Geld- und Finanzpolitik hätten diese jedoch gemildert werden können. Auf der Handelsebene zwischen den USA und China hätten sich die Spannungen in den letzten Monaten verstärkt, während in der Politik die Turbulenzen in den USA und Großbritannien weiterhin bestehen bleiben würden. Ein Stillstand des globalen Wachstums aufgrund der niedrigeren Magen im vergangenen Jahr habe die Abwärtsrisiken verstärkt. Ruhig bleiben und bereit sein, mit kurzer Vorlaufzeit zu handeln, könnte eine Lösung für unsichere Zeiten bieten. ...

