BOMBARDIER: Positive Nachrichten haben sich bei dem kanadischen Bahntechnik- und Flugzeughersteller zuletzt etwas rar gemacht. Das Management musste im Hinblick auf den angestrebten positiven Cashflow die Guidance herunterschrauben. Dabei ist der Konzernumbau mit den wichtigsten Konzernbaustellen in großen Teilen schon abgeschlossen. Künftig wollen sich die Kanadier auf die Geschäftsfelder Bahntechnik und Businessjets konzentrieren. In der letzten Woche hat BOMBARDIERS Businessjet Global 7500 mit einem Nonstop-Flug von 15.233 Kilometern einen neuen Rekord aufgestellt. Auch die Aktie könnte mittelfristig wieder in den Steigflug übergehen. Wer dabei sein will, kann bei Kursen unter 1 € eine erste Position aufbauen. Am 31. Oktober präsentiert BOMBARDIER die Zahlen für das dritte Quartal.



Ihr Bernecker-Team



