BondGuide im Gespräch mit Antje Montag und Jürgen Bauer, Aves One AG, über das aktuelle Anleihevorhaben der Aves Schienenlogistik 1. Dazu muss man sich etwas in den Bereich Güterverkehr und -logistik vertiefen. BondGuide: Frau Montag, Herr Bauer, vielleicht zum Einstieg einmal bitte kurz das Anleihevorhaben der Aves Schienenlogistik in eigenen Worten schildern bitte. Montag: Der Emissionserlös wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...